Sondershausen: Bahnhofsuhr tickt wieder

Sondershausen. Die neue Uhr ist dem Original nachempfunden.

Nach zehn Jahren ziert wieder eine Uhr mit Stunden- und Minutenanzeige das Bahnhofsgebäude am Hauptbahnhof in Sondershausen. Andreas Storch (links) und Christoph Fritsche von der Interessengemeinschaft Residenzbahnhof waren am Samstag gerade dabei, letzte Handgriffe anzulegen, um das Uhrwerk anzuschließen.

Es ist nicht das Original, das vor über zehn Jahren im Zuge der Modernisierung demontiert wurde. Die neue Uhr wurde jedoch baugleich der der 1960er-Jahre hergerichtet. Seit Oktober wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt geschliffen, gestrichen und die Mechanik in Schuss gebracht. Der Farbton wurde in einem fürstlichen Blau gehalten. Für Reisende war der Blick auf die Uhr stets der erste bei der Ankunft. Jetzt sind großes und kleines Ziffernblatt wieder am angestammten Platz.