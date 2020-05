Sondershausen. Auf eine Umleitung müssen sich Autofahrer wegen einer halbseitigen Sperrung der Puschkin-Promenade in Sondershausen einstellen.

Sondershausen: Bauarbeiten auf der Promenade

Eine halbseitige Sperrung der Alexander-Puschkin-Promenade im Bereich der Kreuzung Vor dem Wippertor kündigt die Stadtverwaltung für den Zeitraum vom 18. bis zum 20. Mai an. Grund seien Bauarbeiten an einer Grundstücksumfriedung. Ein Umleitung für den Fahrzeugverkehr in westlicher Richtung werde über die Gartenstraße sowie die Bebrastraße ausgewiesen.