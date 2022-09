Sondershausen: Beethoven-Konzertreihe wird fortgesetzt

Der Sondershäuser Pianist und Musikschullehrer Ronald Uhlig konzertiert am 9. Oktober im Marstall der Landesmusikakademie.

Sondershausen. Die nächsten vier Sonaten erklingen am 9. Oktober im Marstall der Landesmusikakademie.

Zu einem Klavierkonzert wird am Sonntag, dem 9. Oktober, um 17 Uhr in den Marstall der Landesmusikakademie eingeladen. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung der Konzertreihe mit Sonaten von Ludwig van Beethoven. Den Auftakt gab es im Jahr 2020, anlässlich des 250. Geburtstags des Komponisten. Am Klavier wird wieder der Sondershäuser Pianist und Musikschullehrer Ronald Uhlig zu erleben sein. Bei dem neuerlichen Konzert im Oktober bringt er die Sonaten 9 bis 12 zu Gehör.

Sonate Opus 22 als anspruchsvoll zu spielendes Werk

Die bekannteste davon dürfte die Sonate mit dem Todesmarsch in As-Dur, Opus 26, sein, so Uhlig. Zudem sollen die beiden Sonaten Opus 14 erklingen. Diese gehörten zu den spieltechnisch leichteren Sonaten von Beethoven. „Diese Werke könnten auch von fortgeschrittenen Musikschülern gespielt werden“, sagt Ronald Uhlig. Als ein sehr anspruchsvoll zu spielendes Werk bezeichnete er hingegen die Sonate Opus 22, die beim Klavierkonzert ebenfalls gespielt werde. „Da merkt man, dass sich Beethoven selbst auf einer Konzertbühne vor großem Publikum präsentieren wollte“, erklärt der Musikschullehrer.

Die Konzertreihe soll bis 2027, dem 200. Todesjahr Beethovens, fortgeführt werden. Jedes Jahr im Herbst plane Ronald Uhlig einen Klavierabend, bei dem jeweils vier Sonaten zur Aufführung gebracht werden. 32 sind es insgesamt, die Beethoven komponierte.

Karten sind in der Stadt-Information in Sondershausen sowie an der Abend zum Preis von 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) erhältlich.