Sondershausen: Beratung zu Schulabschlüssen

Die Schule werde über die Möglichkeiten zum Erwerb des Realschulabschlusses in der Berufsfachschule und des Hauptschulabschlusses im Berufsvorbereitungsjahr informieren. Die Beratungen sollen in Kleingruppen am Mittwoch, 3. Juni, um 14 Uhr im Staatlichen Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis, Alexander-Puschkin-Promenade 22, in Sondershausen stattfinden. Eine vorheriger Anmeldung ist erforderlich, teilt die Schule mit. Telefon: 03632/5 97 33.