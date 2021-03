Sondershausen beschafft neue Kleidung für Feuerwehr-Kameraden

Sondershausen. Die Stadt Sondershausen hat die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren mit neuer Schutzkleidung ausgestattet.

Neue Schutz- und Einsatzkleidung haben die Feuerwehrleute der Sondershäuser Wehren erhalten. Das teilte die Stadtverwaltung Sondershausen am Freitag mit. Für die Atemschutzgeräteträger bedeute die neue Kleider eine erhebliche Verbesserung bei Einsätzen. Im Vergleich zu den bisherigen Dienstanzügen zeichnen sich die neuen Jacken, Hosen und Handschuhe durch eine bessere Qualität in Verarbeitung und Material aus.

In mehreren Tests in einer Brandsimulationsanlage haben die alten Bekleidungsstücke, die lediglich der Basisnorm entsprachen, den hohen Belastungen, denen die Kameraden ausgesetzt sind, teilweise nicht mehr standgehalten und mussten erneuert werden.

Einige Brandbekämpfer, und hier insbesondere die Atemschutzgeräteträger, hätten Verbrennungen an Händen und Armen, davon tragen können. Die neue Feuerwehrkleidung besitzt mehrere Membranen, unter anderem eine sogenannte Dampfsperre, die in ihrem Zusammenwirken Gefährdungen für den Träger verhindern, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Gleichzeitig sei das verwendete Material leichter, pflegeleichter sowie robuster.

Darüber hinaus verfügen die Kleidungsstücke über mehr Taschen und bieten so mehr Platz für Ausrüstungsgegenstände. Auch die neuen Handschuhe seien von besserer Qualität. Marcus Weise, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Bebra, habe sich in seiner Freizeit für Beschaffung der neuen Ausstattung eingesetzt.