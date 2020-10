Sondershausen bietet Säcke für Laubentsorgung

Die Stadtverwaltung bietet in diesem Herbst wieder eine Entsorgungsmöglichkeit für das Laub von öffentlichen Flächen an. In der Zeit vom 28. Oktober bis 2. November und vom 25. November bis 30. November werden in den einzelnen Ortsteilen und in verschiedenen Stadtteilen große Säcke, sogenannte Big Bags, an Bäumen aufgehängt, in die die Anwohner das Laub entsorgen können. Das teilte die Stadt mit.

Im Herbst müssten eben nicht nur die Garten- und Wohngrundstücke vom Laub befreit werden, sondern gemäß der Satzung über die Straßenreinigung im Gebiet der Stadt Sondershausen auch die öffentlichen Fahrbahnen, Gehwege und Grünflächen vor der eigenen Haustür. Allerdings sei die Entsorgung des Laubs von städtischen Bäumen an einer öffentlichen Straße für den Grundstückseigentümer als Anliegerpflicht nicht immer einfach, heißt es weiter.

In einigen Ortsteilen wurden bereits durch die Ortsteilbürgermeister „Big Bags“ aufgehängt. Diese können natürlich auch zur Laubentsorgung von öffentlichen Flächen genutzt werden.

„Big Bags“ seien allerdings kein Ersatz für die nicht mehr existierenden Brenntage. Hier dürfen somit keine privaten Grünabfälle aus Haus und Garten und kein Müll jeglicher Art entsorgt werden.