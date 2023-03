Sondershausen: Bilder für einen guten Zweck verlost

Sondershausen. Soroptimistinnen laden zur After-Work-Party ins Achteckhaus und tun dabei Gutes.

Nach drei Jahren Coronazwangspause gab es am Donnerstagabend wieder eine sogenannte After Work-Party im Achteckhaus in Sondershausen, zu der die Mitglieder des Clubs der Soroptimistinnen eingeladen hatten. Tanzen, schlemmen und genießen bis in die Abendstunden waren als passender Ausgleich zum Arbeitsalltag angesagt. Außerdem gab es eine Verlosung der Bilder von Künstlerin Annette Heineck (2. von links) aus Adelsdorf. Drei Aquarelle gingen an die glücklichen Gewinner. Der Erlös kommt sozialen Projekten zugute, bevorzugt für Frauen und Kinder, hieß es. Derzeit gibt es Unterstützung für die Jugendhilfe-Station in Ebeleben. Präsidentin Marlies Matthes (3. von links) freut sich über weitere interessierte und aktive Frauen.