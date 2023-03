Sondershausen: Blick hinter die Kulissen der Museumsarbeit

Christine Supianek-Chassay arbeitet als Textilrestauratorin in Erfurt. Im Schlossmuseum Sondershausen erwartet man sie am 14. März als Referentin.

Am Dienstag, dem 14. März, findet im Rahmen der Vortragsreihe „Aufgeschlossen“ im Rosa Salon des Schlossmuseums Sondershausen ein Vortrag der Erfurter Diplom-Restauratorin Christine Supianek-Chassay statt. Sie spricht um 18.30 Uhr über „Objekte in Bewegung – sicher verpackt. Highlights und Besonderheiten der Textilsammlung des Schlossmuseums Sondershausen“.

Mit der Auslagerung großer Teile der Sammlung des Schlossmuseums in Außenmagazine in den Jahren 2018 und 2019 verband sich auch der Umzug der Textilsammlung, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Christine Supianek-Chassay sei in diesem Zusammenhang mit einer Bestandskontrolle sowie einer unter konservatorischen Gesichtspunkten durchzuführenden Einlagerung der textilen Objekte beauftragt worden. Im Rahmen ihrer Arbeit und auf der Grundlage ihres Erfahrungsschatzes in den Textilsammlungen zahlreicher Museen im In- und Ausland habe sie Objekte teilweise neu zuordnen und bewerten können.

Sonst öffentlich nicht einsehbare Objekte werden gezeigt

Der Vortrag stelle ihre wesentlichen Arbeitsschritte dar und biete somit einen einmaligen Blick hinter die Kulissen der Museumsarbeit. Zudem stelle Supianek-Chassay besondere Objekte der Sammlung vor, die den Besuchern des Museums normalerweise nicht zugänglich seien.

Christine Supianek-Chassay hat ihr Studium zur Diplom-Textilrestauratorin den Angaben zufolge 2007 in Köln abgeschlossen. Sie habe für fünf Jahre als Textilrestauratorin am Museum of London gearbeitet und sich nach ihrer Rückkehr in ihre Heimatstadt Erfurt als freiberufliche Restauratorin niedergelassen.

Das Schlossmuseum lädt in Zusammenarbeit mit dem Geschichts- und Altertumsverein sowie dem Förderkreis Schloss und Museum Sondershausen zu dieser Veranstaltung ein. Der Eintritt ist frei.