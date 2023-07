Sondershausen: Braucht ein Kreisverkehr den Fußgängerüberweg?

Sondershausen. Eine Diskussion um den Kreisel-Neubau in der Promenade wirft Fragen zu Ausstattung anderer Bauwerke wie der am Franzberg auf.

In die jahrelange Diskussion, den Kreisverkehr am Franzberg mit Fußgängerüberwegen auszustatten, kommt womöglich neuer Schwung. Grund ein weiterer Kreisverkehr. An der Kreuzung Puschkin-Promenade, Bebra- , Göldner- und Güntherstraße plant die Stadt, für 1,25 Millionen Euro einen Kreisel zu bauen. Das Land fördert den Bau, weil er den Radverkehr in die Innenstadt einbindet. Neben einem Radfahrstreifen sind auch drei Fußgängerüberwege vorgesehen, damit eine sichere Querung der Straßen möglich ist.

Für den sogenannten Zimmermann-Kreisverkehr am Franzberg hatte die Stadtratsfraktion von SPD/Nubi schon vor fünf Jahren nach Elternhinweisen Zebrastreifen gefordert, damit Kinder und Jugendliche sicher zu Grund-, Regel und Förderschulzentrum gelangen können. In den Gremien fanden sich keine Mehrheiten.

Mehr oder trügerische Sicherheit

Im Stadtrat und im Bauausschuss folgte man damals den Empfehlungen des städtischen Bau- und Ordnungsamtes, dass die Gefahr für Kinder, in Unfälle verwickelt zu werden, an den sogenannten Zebrastreifen steige. Wissenschaftliche Studien hätten ergeben, dass die Aufmerksamkeit der Kinder sinke, wenn sie sich auf den Schutz durch den Überweg verlassen. Der sei aber trügerisch, weil auch viele Autofahrer nicht aufmerksam sind, war argumentiert worden. Zudem hatte ein Vor-Ort-Termin von Polizei und Stadtverwaltung keine Gefahr für die Schüler ausgemacht.

In der Puschkin-Promenade sollen nun die Fußgängerüberwege am Kreisverkehr für Sicherheit sorgen. Eine Nachfrage, ob dann nicht auch am Kreisel am Franzberg nachzurüsten sei, gab es bereits zur jüngsten Einwohnerversammlung durch Tobias Schneegans, Fraktionschef der Volkssolidarität im Stadtrat. Auf die Kosten, die eine solche Maßnahme im Bestandsbau verursache, verwies der Fachbereichsleiter Bau und Ordnung, Karsten Kleinschmidt. Den Neubau könne man nach allen Regeln der Technik ausstatten.