Sondershausen: Brückentage ohne Besucherverkehr

Sondershausen. Die Stadtverwaltung bleibt am 2. und 30. Oktober geschlossen.

An den Brückentagen vor dem Tag der Deutschen Einheit sowie vor dem Reformationstag bleibt die Stadtverwaltung laut Pressemitteilung inklusive Bibliothek, Friedhofsverwaltung, Schlossmuseum und Bürgerbüro am 2. und 30. Oktober für den Besucherverkehr geschlossen. Die Skate-Arena bleibt am 2. Oktober aufgrund der Herbstferien geöffnet. Für den 30. Oktober bleibt sie ebenfalls geschlossen, so Stadt-Sprecherin Janine Skara.