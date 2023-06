Sondershausen: Bürger diskutieren über Bau des Kreisverkehrs

So soll der geplante Kreisverkehr an der Kreuzung Alexander-Puschkin-Promenade, Günther-, Bebra- und Göldnerstraße aussehen. 26 Meter im Durchmesser mit einer Blühinsel in der Mitte

Sondershausen. Sondershäuser üben Kritik am 1,25 Millionen teuren Bauwerk. Befürworter sehen Sicherheit verbessert.

Der geplante Bau eines Kreisverkehrs in der Puschkin-Promenade hat bei den Sondershäusern in den vergangenen Monaten viel Kritik ausgelöst. In einer Informationsveranstaltung auf Betreiben des Stadtrats bemühte sich die Stadtverwaltung am Donnerstag um Aufklärung. Das Interesse war groß. Rund 50 Bürger waren in den Carl-Schoeder-Saal gekommen.

285.000 Euro Eigenanteil trägt aktuell die Stadt

Eineinhalb Stunden stellten Bauamt und Planer das 1,25 Millionen Euro teure Bauwerk vor, zeigten Bilder, gingen auf Details und Fragen der Bürger ein. Die Meinungen waren auch im Anschluss geteilt. Dass der Kreisverkehr vor allem den Radfahrern nütze, nicht Autofahrern und Fußgängern, äußerten viele kritisch. Dass es kaum Radfahrer gebe und ob eine Ampel sicherer sei als ein Fußgängerüberweg, wurde diskutiert. Sorgen bereiteten den Anwesenden die Kosten ebenso wie die erwartete Bauzeit von etwa neun Monaten.

Die Kosten trägt zu 75 Prozent das Land Thüringen. Die Stadt muss nach aktueller Kostenschätzung 285.000 Euro zahlen. Gefördert wird ausschließlich der Bau eines Kreisverkehrs zum Zweck der Radfahrereinbindung, erläuterte Karsten Kleinschmidt, Fachbereichsleiter Bau. Vom Unstrut-Wera-Radweg sollen über die Göldnerstraße Radler in die Innenstadt gelangen. 2017 war diese Anbindung als die günstigste im Radverkehrskonzept der Stadt festgelegt worden. Vier Jahre hatte die Stadt anschließend vergeblich eine Förderung beantragt, Ende 2022 schließlich die Bewilligung erhalten. Zurückgeben könne man die Mittel natürlich. Ob man sie noch einmal erhalte, wisse man nicht, so Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos).

Saniert werden soll im Anschluss an die Baumaßnahme auch die Göldnerstraße mit ihrem alten Kopfsteinpflaster. Im Zusammenhang mit der Radverkehrsanbindung könne die Stadt für diese Anliegerstraße ebenfalls auf Förderung hoffen, hieß es.

Dass die Situation für Fußgänger, insbesondere für die vielen Schüler an der aktuell einzigen Querung der Promenade am Morgen und nach Schulschluss schwierig sei, erklärte Schulleiter Ingo Woyte in der Diskussion. So komme es zu brenzligen Situationen, wenn sich die Kinder und Jugendlichen an der Ampel drängelten. Zudem kämen etwa 50 bis 60 Schüler mit dem Rad zur Schule und 30 mit dem Moped. Sie alle würden durch den Kreisverkehr aus der Göldnerstraße leichter in Richtung Innenstadt gelangen. „Der Kreisverkehr verbessert die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr“, so Woyte.

6000 Fahrzeuge passieren täglich Kreuzung

Drei Fußgängerüberwege mit Insel sind geplant. In der Göldnerstraße und in der Güntherstraße kommt je einer hinzu. Für Radfahrer wird es ab der Göldnerstraße eine eigenen Radfahrspur geben, die bis in die Bebrastraße führt. Dafür wird ein Teil der Linksabbiegespur vor der Löwen-Apotheke genutzt.

An dieser Stelle wird der Gehweg verbreitert, sodass die Autofahrer dort künftig Einsicht bis zum Kreisverkehr erhalten. Fußgänger und nun auch Radfahrer sollen an der Ecke Bebra- und Gartenstraße Vorfahrt haben, erläuterte Michael Asche vom Bauamt. Diskutiert wird noch eine Einbahnstraßenregelung für einen Teil der Göldnerstraße.

Die Stadtverwaltung führte zudem aus, welche Vorteile ein Kreisverkehr gerade an einer stark von verschiedenen Verkehrsteilnehmern genutzten Kreuzung hat. Rund 6000 Fahrzeuge passieren die Kreuzung täglich, dazu noch Fußgänger, darunter viele Schüler, und künftig mehr Radfahrer. Laut Forschungsgesellschaft für Straßenverkehr sei ein Kreisel für alle Verkehrsteilnehmer die sicherste Lösung. Dieser zwinge zur Temporeduzierung, gewährleiste gute Sichtbarkeit und ermögliche Radfahrern ein sicheres Fahren, da sie als langsamste Fahrer das Tempo bestimmen, führte Susann Pautz-Nissen vom Bauamt aus. Wartezeiten würden verkürzt und aufgrund der langsameren Geschwindigkeit Emissionen und Lärmbelastung reduziert.

Genutzt werden soll die Baumaßnahme auch für die Erneuerung von Kanälen und Leitungen, der Verlegung von Fernwärme. Der Trink- und Abwasserverband warte bereits auf eine Straßenbaumaßnahme, um alte Kanäle und Trinkwasserleitungen zu erneuern, erklärte Peter Schwarzbach vom TAZ.

Im Stadtrat am Donnerstag, 6. Juli, sollen die Stadträte nun noch einmal ein Votum abgeben, ob die Planungen für den Kreisverkehr weiterverfolgt werden. Im Haushalt sind die Mittel eingeplant.