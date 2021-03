Bufdi fürs Schlossmuseum Sondershausen gesucht

Die Stadtverwaltung Sondershausen hat eine Stelle im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes ausgeschrieben. Es handele sich um eine Stelle im Sondershäuser Schlossmuseum, die sofort angetreten werden kann, informiert die Verwaltung. Die Laufzeit des Dienstes sei auf ein Jahr begrenzt und umfasse auch Dienste am Wochenende.

Die Freiwilligen erhalten ein monatliches Taschengeld in Höhe von 244,95 Euro bei 23 Stunden pro Woche. Interessenten sollen sich an den Fachbereich 1 der Stadtverwaltung, Fachgebiet Personal, Markt 7, in 99706 Sondershausen wenden. Detaillierte Auskunft zum Bundesfreiwilligendienst kann Silke Kitscha auch telefonisch unter: 03632/62 21 16 beantworten.