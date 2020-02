Einen Bundesfreiwilligen wird im Rathaus in Sondershausen gesucht.

Sondershausen: Bundesfreiwilliger für Kultur gesucht

Einen Bundesfreiwilligen für den Bereich Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung sucht die Stadtverwaltung Sondershausen. Ab 1. März, spätestens 1. April solle die Stelle für ein Jahr besetzt werden, teilte die Pressestelle mit. Als Bundesfreiwilliger erhalte man ein monatliches Taschengeld in Höhe von 414 Euro bei Vollzeit. Wünschenswert wären mindestens 25 Wochenstunden.

Die Stadtverwaltung könne 15 Stellen über den Bundesfreiwilligendienst besetzen, aktuell seien vier vergeben, so Pressesprecher Steffen Neumann. Interessenten für die Stellen sollten sich an den Fachbereich 1 der Stadtverwaltung, Markt 7, in Sondershausen wenden. Weitere Informationen können auch bei Silka Kitsch telefonisch unter 03632/62 21 16 erfragt werden.