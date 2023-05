Sondershausen: Buntes Markttreiben zum Residenzfest

Sondershausen. Händler fürs Markttreiben und den Antiktrödelmarkt währen des Residenzfestes können sich noch bei der Stadt Sondershausen melden.

Im Rahmen des 20. Residenzfestes veranstaltet die Stadt Sondershausen in eigener Regie einen großen Antik- und Trödelmarkt am Samstag, 3. Juni, und ein buntes Markttreiben am Sonntag, 4. Juni, auf dem Marktplatz.

Getrödelt wird am Samstag von 8 bis 18 Uhr. Zum Markttreiben wird am Sonntag von 8 bis 17 Uhr eingeladen. Auf die jüngsten Besucher wartet ein Kinderkarussell und viele Leckereien. Auch die Weinkenner kommen auf ihre Kosten. Für den kleinen und großen Hunger sorgen Suppen aus der Gulaschkanone und Grillspezialitäten. Wer das Residenzfest auf dem Marktplatz als Händler noch bereichern möchte, kann sich bei der Sondershäuser Marktmeisterin, Heidrun Schinköth-Heise, unter Telefon: 03632 / 62 21 86 oder unter 0151 / 11 72 33 26 oder per E-Mail an: marktwesen@sondershausen.de anmelden.