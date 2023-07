Sondershausen: Denkmalpreis fürs alte Gefängnis

Sondershausen. Den Thüringer Denkmalpreis in der Kategorie Einzeldenkmal gibt es für die Sanierung eines bekannten Sondershäuser Gebäudes.

Den Thüringer Denkmalpreis in der Kategorie Einzeldenkmal erhält in diesem Jahr auch das alte Gefängnis, teilte die Staatskanzlei mit. Für die Sanierung und den Umbau des rund 170 Jahre alten Gebäudes zur Wohnresidenz „Scheppig“ erhält die Scheppig KG mit dem Investor Stefan Hoffmann die Auszeichnung verbunden mit einem Preisgeld von 5000 Euro. Das Stadtgefängnis wurde in den vergangenen Jahren für einen mittleren siebenstelligen Betrag saniert. Elf Wohnungen sind entstanden.