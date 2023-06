Sondershausen: Der Ruhepol im Ausnahmezustand

Foto: Henning Most / Archiv

Sondershausen. Werner Dunst vom BSV Eintracht Sondershausen wird als Ehrenamtler des Monats von der Stadt ausgezeichnet.

Werner Dunst ist Ordner beim BSV Eintracht Sondershausen. Seit über 40 Jahren gehört er zum Sondershäuser Fußball und wurde von der Stadtverwaltung jetzt als Ehrenamtlicher des Monats ausgezeichnet.

Laut Pressemitteilung wurde der damalige Kfz-Schlosser und Sportbeauftragte 1980 im Schacht 5 gefragt, ob er das geforderte neue Sicherheitskonzept durch den Aufstieg in die 2. DDR-Oberliga des BSV als Sicherheitsbeauftragter unterstützen würde. Er sagte zu und blieb dabei. Heute ist Werner Dunst 74 Jahre, verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und immer noch begeistertes Mitglied der BSV-Eintracht-Familie, heißt es. Bei Wind und Wetter stehe er auf dem Platz und sorge für einen sicheren und reibungslosen Ablauf der Fußballspiele.

An einem Tisch mit Rudi Völler und Olaf Thon

Gerne erinnere er sich an Freundschaftsspiele gegen hochklassige Mannschaften wie Ajax Amsterdam oder FC Schalke 04 zurück. „Wenn man dann noch am Tisch mit Rudi Völler oder Olaf Thon sitzt und sich mit ihnen über Fußball unterhält, dann ist es genau das, was uns jedes Wochenende hierherführt. Fußball verbindet die Menschen und macht keine Unterschiede“, wird Dunst zitiert.

Wo Emotionen und Leidenschaft im Spiel seien, eskalierten die Gefühlslagen auch mitunter. Brenzlige Situationen habe er bei den Spielen gegen Nordhausen öfter erlebt. Einprägsam sei das Spiel gegen Dresden gewesen, als Dynamo-Fans das Spielfeld stürmten. Das Aggressionspotenzial der Zuschauer habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Es reiche oft aus, Präsenz zu zeigen oder durch Gespräche zu deeskalieren.

Was ihm an seiner ehrenamtlichen Tätigkeit gefalle? Die Arbeit unter den Jugendlichen. „Wenn ich hier hoch auf den Göldner komme, bin ich nicht Herr Dunst, da bin ich nur Werner.“