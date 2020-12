Sondershausen: Digitale Weihnachtsgottesdienste der katholischen Pfarrei

Sondershausen. Die katholische Pfarrei Dom zum Heiligen Kreuz hat für dieses Jahr ihre Weihnachtsgottesdienste mit Besuchern aufgrund der Coronapandemie in Sondershausen und Nordhausenabgesagt. Die St.-Elisabeth-Gemeinde in Sondershausen wird die Krippenandacht am 24. Dezember um 15 Uhr und einen weihnachtlichen Festgottesdienst am 25. Dezember um 10 Uhr jeweils aus der St. Elisabethkirche in Sondershausen im Internet unter www.sondershausen.de oder bei Youtube übertragen:

24. Dezember 15 Uhr: https://www.youtube.com/watch?v=5jBOxAPn-vQ&feature=youtu.be

25. Dezember 10 Uhr: https://www.youtube.com/watch?v=9Y96FioyLYs&feature=youtu.be