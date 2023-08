Sondershausen: Dudelsackmusik und Posaunenklänge

In der Sondershäuser Trinitatiskirche gibt es ein Konzert der Sondershäuser Pipes and Drums und des Posaunenchors Greußen (hier ein Bild vom Konzert 2019).

Am Donnerstag, dem 17. August, spielen die Sondershäuser Pipes and Drums, auch bekannt als Sondershäuser Dudelsackband, gemeinsam mit dem Posaunenchor Greußen unter der Leitung von Kantor Melchior Condoi um 19.30 Uhr in der Trinitatiskirche Sondershausen.

Auf Posaune, Dudelsack, traditionellen schottischen Flöten und Gitarren erklingt laut Mitteilung des Kantors ein buntes Programm aus schottischen, irischen und deutschen Volksweisen. Zu hören sein werden ebenso aktuelle Folk-Titel der schottischen Musikszene. Restkarten sind den Angaben zufolge am Donnerstag bis 13 Uhr bei der Stadtinformation Sondershausen erhältlich und später dann auch an der Abendkasse. Der Einlass beginnt um 18.45 Uhr.