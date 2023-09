Sondershausen: Duo FlauTastico spielt im Marstall

Sondershausen. Sondershäuser Kantor tritt als Teil des Duos FlauTastico im Marstall des Sondershäuser Schlosses in der Reihe Noten mit Dip auf

Im Rahmen der Konzertreihe „Noten mit Dip“ in der Landesmusikakademie spielt am Sonntag, 15. Oktober, das Duo FlauTastico um 11 Uhr im Marstall. Das Duo hat in Sondershausen zueinander gefunden, wo Sabine Kaufmann der Liebe wegen – zunächst privater Natur und immer mehr auch zur „Musik-und Bergstadt“ hin – gern und so oft wie möglich zu Gast ist. In der Trinitatiskirche begegnete sie dem dort tätigen Kantor Melchior Condoi. Schnell wuchs der Wunsch, gemeinsam Kammermusik zu spielen und im Laufe der Zeit entstand ein umfangreiches und stilistisch vielseitiges Repertoire für Flöte und Orgel sowie für Flöte und Klavier. Auch in diesem Konzert kann sich das Publikum auf beide Besetzungen freuen: Johann Sebastian Bach darf dabei nicht fehlen. Weiterhin wird romantische Musik der Französin Cecile Chaminade und eine Suite vom für Film- und Chormusik bekannten James Rutter zu hören sein. Kartenvorverkauf in der Stadtinformation Sondershausen, unter Telefon: 03632/62 28 22.