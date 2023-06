Sondershausen: Einschränkung bei warmem Wasser

Sondershausen. Durch Bauarbeiten in Sondershausen kommt es zu Einschränkungen bei der Warmwasserbereitung im Borntal.

Einschränkungen bei der Warmwasserbereitung wird es nach Angaben der Stadtwerke im Wohngebiet Borntal in der kommenden Woche am 6. und 8. Juni von 0 bis 14 Uhr geben. Nach Informationen des Unternehmens steht dies in Zusammenhang mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes. In der Puschkin-Promenade wird eine Fernwärme-Trasse ab Höhe Einfahrt Kurt-Hafermalz-Straße bis Einfahrt zum Staatlichen Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis verlegt. Um die Käthe-Kollwitz-Schule, den Kindergarten „Käthe Kollwitz“, die Dreifelderhalle und das Berufsschulzentrum ans Fernwärmenetz anzuschließen, kommt es zu den Einschränkungen.