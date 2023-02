Sondershausen: Einwohner stellen Fragen

Sondershausen. Für die Einwohner der Wohngebiete Stadtmitte, Hasenholz und Östertal gibt es eine Veranstaltung.

Am Montag, dem 13. März, findet für die Einwohner der Sondershäuser Wohngebiete Stadtmitte, Hasenholz und Östertal eine öffentliche Einwohnerversammlung statt. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Den Angaben zufolge findet die Versammlung im Hasenholz-Östertal-Centrum (HOC), Zum Östertal 1, in Sondershausen statt und beginnt um 19 Uhr.

Von der Verwaltung wird zu allgemeinen Themen informiert und die anwesenden Bürgerinnen und Bürger können laut Mitteilung ihre Fragen stellen. Die Einwohner der Wohngebiete Stadtmitte, Hasenholz und Östertal sind zu dieser Einwohnerversammlung recht herzlich eingeladen, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.