Sondershausen: Eis und ganz viel Zeit zum Toben

Sondershausen. In der Grundschule Käthe-Kollwitz in Sondershausen veranstaltete der Hort ein Sommerfest für alle Kinder.

Mit einem Laufzettel flitzten die 125 Kinder der Käthe-Kollwitz-Grundschule am Donnerstag zum Sommerfest des Horts herum. Die Kinder konnten mit Bällen auf ein Riesendart zielen, Flugzeuge basteln – so wie Fiona und Lennox – sich am Stand der Natura-2000-Station einen Button pressen, beim DRK einen Krankenwagen erkunden, sich schminken lassen oder am Glücksrad drehen. Hortkoordinatorin Jana Reiche und ihre Kolleginnen hatten mit Eltern und Lehrern ein großes Buffet aufgebaut. Eis gab es natürlich auch.