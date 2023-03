Sondershausen: Eisdiele in Alter Wache öffnet am 1. April

Sondershausen. Bei schönem Wetter startet das neue „Eiseck“ am Samstag, 1. April, am Sondershäuser Marktplatz.

Schon am 1. April soll die neue Eisdiele in der Alten Wache in Sondershausen öffnen. Das kündigte der Pächter des historischen Gebäudes am Sondershäuser Marktplatz an. Tobias Schneegans will in dem ehemaligen Wachgebäude ein weiteres „Eiseck“ einrichten. In den nächsten Tagen beginnen die Arbeiten für die Inneneinrichtung. „Bleibt das Wetter schön, dann wird am 1. April, einem Samstag, das erste Mal Eis verkauft“, sagte Tobias Schneegans im Gespräch.

Schaukel-Zebra lässt sich bei Bedarf bewegen

In Sondershausen und Kelbra betreibt der Sondershäuser Gastronom bereits an verschiedenen Standorten Eisdielen. Das Markenzeichen das bunt-gestreifte Zebra hat er an den neuen, besonderen Standort angepasst. Für den denkmalgeschützten klassizistischen Bau der Alten Wache hat er ein „Schaukel-Zebra“ anfertigen lassen, das sich bei Bedarf bewegen lässt.

Die Ankündigung, dass in der Alten Wache wieder Eis angeboten wird, hat für viele positive Reaktionen gesorgt. Bis Anfang der 1990er-Jahre war in der Alten Wache viele Jahrzehnte ein Eiscafé betrieben worden. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Schlossmauer und dem Gebäude war hier die Tourst-Information untergebracht. Nach deren Auszug wird neben der Eisdiele die Schlösserstiftung einen Informationspunkt einrichten.