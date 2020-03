Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sondershausen erlebt Bilderreise in den wilden Kaukasus

„Georgien – Im Zauber des wilden Kaukasus“ ist eine Reisebildervortrag im Carl-Schroeder-Saal am 21. März überschrieben. Rald Schwan berichtet in der Live-Multivisionsshow von Georgien, seiner Vielfalt, den alten Kulturen, der herzliche Gastfreundschaft und der faszinierenden, grandiosen Bergwelt des Kaukasus. Durch das wilde Svanetien mit seinen alten Wehrtürmen, die Besteigung des Prometheusberges Kasbek, mit Packpferden durch das einsame Chewsuretien in die mittelalterlichen Dörfer Shatili und Muzo und weiter hinein in das urig-geheimnisvolle Tuschetien wird es gehen. Aber auch andere Regionen Georgiens würden einzigartig Faszinierendes bieten: der Vashlovani-Nationalpark mit seiner Tier- und Pflanzenwelt, Kachetiens Weinregion und kulinarischer Hotspot des Landes oder Dschawachetiens Hochebene und die Vulkanlandschaft im Süden Georgiens, sind einige Facetten der Vielfalt der Kaukasusrepublik. Der Vortrag werde eindrucksvolle Bilder, authentische Videos mit musikalischer Untermalung ein lebendiges Porträt des Landes zwischen Europa und Asien bieten. Die Show von Ralf Schwan beginnt am Samstag, 21. März, um 19.30 Uhr im Carl-Schroeder-Saal in Sondershausen.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Touristinformation, Telefon 03632/78 81 11.