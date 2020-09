Sondershausen: Erste Hilfe am Kind

Sondershausen. DRK-Kyffhäuserkreisverband bietet in der Kreisstadt einen neuen Kurs für Erste Hilfe am Kind an.

Der Kyffhäuserkreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) informierte, dass am Freitag, 11. September, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr ein Kurs im DRK-Stützpunkt in der Sondershäuser Hospitalstraße stattfindet. Bei dem Kurs steht die Erstversorgung von Kindern im Mittelpunkt. Der Lehrgang richtet sich speziell an Eltern, Großeltern, Erzieher, Lehrer sowie alle, die mit Kindern zutun haben. Vorkenntnisse seien dafür nicht notwendig.

Die Teilnehmer bekommen das nötige Rüstzeug, um lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen zu können. So zum Beispiel bei Atemstörungen sowie Störungen des Herz-Kreislauf-Systems. Weitere Themen sind die Versorgung bedrohlicher Blutungen, Bewusstlosigkeit und stabile Seitenlage, Kontrolle der Vitalfunktionen, Vergiftungen sowie typische Erkrankungen im Kindesalter.

Anmeldungen unter Telefon: 03632/65 150 oder per E-Mail: drk@drk-kyffhaeuserkreis.de