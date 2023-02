Sondershausen: Erste Hilfe bei Kleinkindern

Sondershausen. Einen Kurs bietet die Familienbegegnungsstätte Düne am 21. Februar in Sondershausen an.

Einige freie Plätze gibt es noch für einen Kurs zur Ersten Hilfe bei Säuglingen und Kleinkindern, den das Frauen- und Familienbegegnungsstätte Düne Sondershausen in der kommenden Woche anbietet. Am Dienstag, 21. Februar, wird der Kurs von 15.30 bis 17.30 Uhr in den Räumen der Düne im Bürgerzentrum Cruciskirche in Sondershausen stattfinden.

Kinder sind kleine Entdecker, bei denen dieser Tatendrang oft aber auch mit der einen oder anderen Schramme einhergehe. Wenn die Verletzung jedoch größer ist, dann komme es darauf an, schnell und kompetent Hilfe zu leisten. Das können Interessierten bei einem Erste-Hilfe-Kurs lernen.

Eine Anmeldung beim Verein „Düne“ ist dafür erforderlich: Telefon: 03632/ 700410.