Sondershausen: Fackellauf der DRK-Verbände

Sondershausen. Als Licht der Hoffnung reichen DRK-Verbände aus ganz Deutschland die Fackel weiter – am Donnerstag auch der Kyffhäuserkreisverband.

An die Anfänge der Rot-Kreuz-Bewegung wird seit vielen Jahren mit dem Fackellauf nach Solferino erinnert. Am Donnerstag übergaben die Mitglieder des DRK Kreisverband Kyffhäuser, Sven Oesterheld, Christina Köthe, Peter Hengstermann und Karl-Heinz Genzel die Fackel in Sondershausen an das DRK Sömmerda-Artern. Udo Hellermann, Victoria Freytag, Christian Haferung und Sonja Jahn waren dazu im B1000 Krankenwagen gekommen. Seit Mittwochabend war die Fackel aus dem Eichsfeld kommend in den DRK-Einrichtungen vom Kindergarten bis zum Pflegeheim und den ehrenamtlichen Helfergruppen unterwegs.