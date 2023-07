Foto: Henning Most / Archiv

Ein Bus wartet am Busbahnhof Sondershausen.

Sondershausen: Fahrgastbefragung in Stadtbussen

Sondershausen. In den Stadtbuslinien in Sondershausen werden ab 17. Juli die Fahrgäste befragt.

Erneut werden vom 17. Juli bis 6. August in den Stadtbus-Linien in Sondershausen Fahrgäste befragt. Es handle sich nach Angaben der Regionalbusgesellschaft Unstrut-Hainich-Kyffhäuserkreis, um die dritte Zählung im Rahmen der Erhebung gemäß § 231 SGB IX. Dabei werde der Anteil mobilitätseingeschränkter Fahrgäste erhoben. In den Bussen werden dabei die Fahrgäste nach ihrer genutzten Fahrscheinart befragt. Die Interviewer weisen sich entsprechend aus.