Sondershausen: Farben gehören seit der Kindheit zu ihrem Leben

Foto: Henning Most

Lubna Mohaupt-Ghannoum zeit ihre Bilder in der Landesmusikakademie.

Henning Most

Henning Most

Sondershausen. Von Aleppo nach Sondershausen: Lubna Mohaupt-Ghannoum zeigt Werke in der Landesmusikakademie.

Eine Begabung, die nur wenige Menschen haben, ist der Umgang mit Stift, Pinsel und Farben. Lubna Mohaupt-Ghannoum hat sie. Am Sonntag wird ihre Ausstellung in Sondershausen eröffnet. Dass sie einmal 20 Werke im Café der Landesmusikakademie zeigen wird, war für die 30-Jährige nicht absehbar.

Vor dem Krieg in Syrien flüchtet sie mit ihrer Familie 2016. Über den Landweg gelangen sie in die Türkei. Anschließend wagen sie die Fahrt über das Mittelmeer in einem Schlauchboot nach Griechenland. Sie gelangen zu Freunden nach Deutschland. Im Rucksack hat Lubna Mohaupt-Ghannoum nur das Notwendigste und ein paar Zeichnungen, eine Farbpalette und einen Malpinsel ihres Großvaters. Er hat ihr als Kind die bildenden Künste nahe gebracht. Ihm schaute sie jede freie Minute über die Schulter.

Mit zehn Jahren erste Ausstellung in Aleppo

„Die Natur mit Stift oder Pinsel festzuhalten, lag mir schon immer. Landschaftsbilder, Stillleben oder Tiermotive waren meine Favoriten, am liebsten mit Ölfarben, so wie mein Opa“, erinnert sich Lubna Mohaupt- Ghannoum.

Mit zehn Jahren stellt sie das erste Mal im Rathaus von Aleppo aus. Nach dem Abitur folgt ein Studium für Innenarchitektur, Richtung „Fine Arts“. Als Innenarchitektin tätig zu sein, konnte sie bis heute nicht. Der Krieg verhinderte das. Über Gera und Suhl kam sie 2017 nach Sondershausen.

Schnell die deutsche Sprache lernen, eine Arbeitserlaubnis erhalten, war ihr Ziel. Dann traf sie Max Mohaupt. „Mit Lubna hat es ein wenig gedauert, bis der Funke übersprang, den ersten Kuss gab es im Auto, und das während der Fahrt, der ließ mich dahinschmelzen“, erzählt Max Mohaupt lächelnd.

Plötzlich half noch jemand beim Lernen und bei den Behördengängen. Auch den Kontakt zur Sondershäuser Druckerei Starke vermittelte der Freund. Beim Praktikum zeigte sich schnell ihr künstlerisches Talent. „Wir müssen ihr eine Chance geben“, sagt Götz Starke. Seitdem arbeitet die 30-Jährige in der Druckerei, gestaltet unter anderem die Jahreskalender mit Motiven aus der Region, arbeitet nach Kundenwunsch Aufträge. Die Liebe zum Detail liegt Lubna Mohaupt-Ghannoum dabei besonders am Herzen.

2018 haben Max und Lubna Mohaupt-Ghannoum in Sondershausen geheiratet. Mit der Geburt von Leonhard vor drei Jahren wurde das Familienglück perfekt.

Anlässlich der Ausstellungseröffnung gibt es im Kulturcafé am Sonntag, 11. Juni, 15 Uhr, ein Gespräch mit der Künstlerin im Café der Landesmusikakademie.