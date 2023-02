Sondershausen: Faschingssaison beendet

Sondershausen. In Sondershausen haben die Faschingsvereine zum Abschluss gemeinsam den Nubbel verbrannt.

Zur Verbrennung des sogenannten Nubbel haben sich am Fastnacht-Abend vor dem Aschermittwoch vier Sondershäuser Karnevalsvereine inklusive ihrer Prinzenpaare zusammengefunden. Im Rheinland wird eine Strohfigur des Nubbel als Sündenbock traditionell seit dem 19. Jahrhundert verbrannt. In Sondershausen hat sich der Brauch in den vergangenen Jahren ebenfalls etabliert. Auf dem Marktplatz wird dann an der Feuerschale noch einmal an die zurückliegende tolle närrische Zeit erinnert.