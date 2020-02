Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sondershausen: Fehlende Toiletten beim Rosenmontagsumzug

Der diesjährige Rosenmontagsumzug in der Kreisstadt ist Geschichte, die Folgen, wie Konfetti und anderes Wurfmaterial sind weitestgehend beseitigt und auch gefüllte Abfallbehälter entleert. Die Sondershäuser haben ausgelassen gefeiert, Organisatoren, Einsatz- und Rettungskräfte waren soweit mit dem Ablauf zufrieden. Die Sondershäuserin Birga Rothe habe aber am Dienstagmorgen von verschiedener Seite zu hören bekommen, dass es zum Umzug nicht ausreichend öffentliche Toiletten gegeben habe. Und bei einer Verweildauer von mehreren Stunden auf einer derartigen Großveranstaltung sei dies doch dringend notwendig. „An uns wurde diesbezüglich bislang nichts herangetragen“, sagte der Sondershäuser Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) gestern. Zudem betonte er, dass man sich bei etwaigen Hinweisen oder auch Kritikpunkten gern an die Stadtverwaltung, das Ordnungsamt oder auch ihn persönlich wenden könne. Grimm sei dankbar für jeden Hinweis aus der Bevölkerung: „Wir wollen ja solche Veranstaltungen von Jahr zu Jahr verbessern.“ Beim diesjährigen Umzug seien fünf Dixie-Toiletten auf dem Parkplatz Zum Haus am Schwan aufgestellt worden, zusätzlich zu der öffentlichen Toilette, die sich in unmittelbarer Nähe befinde. Zudem habe eine am Planplatz gestanden. „Wenn der Bedarf da ist, müssen wir aufrüsten, keine Frage“, so der Bürgermeister.

Selbst ein neues Konzept namens „nette Toilette“ – bei der letzten Stadtratssitzung von den Freien Wählern eingereicht und an den zuständigen Ausschuss weitergeleitet –, bei dem Geschäfte, Institutionen und Gaststätten ihre Toiletten für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung stellen und in gewisser Weise von der Stadt entschädigt würden, hätte beim Rosenmontagsumzug noch nicht greifen können. Zudem sei das Konzept laut Stadtrat Andreas Kühn (Freie Wähler) auch nicht dafür gedacht. So wäre es gar nicht machbar, eine Vielzahl an Passanten zu einer Großveranstaltung die Toilette im Geschäft benutzen zu lassen. Für solche Veranstaltungen müsse es eine andere Lösung geben, so Kühn.