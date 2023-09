Sondershausen: Festakt zum Tag der Einheit

Sondershausen. Den Tag der Deutschen Einheit begeht die Stadt Sondershausen mit einem Festakt.

Zum Festakt anlässlich des Tags der Deutschen Einheit lädt die Stadt Sondershausen am Dienstag, 3. Oktober, in den Carl-Schroeder-Saal ein. Um 11 Uhr beginnt die Veranstaltung. Die Festrede wird in diesem Jahr Christoph Meixner, der Präsident des Landesmusikrats Thüringen, halten, heißt es in der Ankündigung. Die musikalische Gestaltung des Programms übernimmt der Chor des Carl-Schroeder-Konservatoriums Sondershausen.