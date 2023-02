Sondershausen: Französische Komödie im Haus der Kunst

"Die Kehrseite der Medaille" von Florian Zeller bringt das Theater Rudolstadt in Sondershausen auf die Bühne mit Kathrin Hordynski (Emma), Markus Seidensticker (Daniel) und Rayk Gaida (Patrick).

Die ebenso bezaubernde wie heimtückische Komödie „Die Kehrseite der Medaille“ von Florian Zeller ist ab Freitag, 3. März, 19.30 Uhr, mit dem Ensemble des Theaters Rudolstadt im Haus der Kunst in Sondershausen zu erleben. Florian Zeller steht sowohl für französisches Esprit als auch intelligente Unterhaltung und ist mit seinen Theaterstücken einer der meistaufgeführten französischen Dramatiker. Was immer Florian Zeller beginnt – es gelingt ihm. Für sein Theaterstück „Der Vater“ erhielt er sogar einen Oscar.

In dem rasanten Kammerspiel „Die Kehrseite der Medaille“ arbeitet Zeller mit einer genialen Komposition von gedachten und gesprochenen Dialogen und offenbart so die Bigotterie der handelnden Personen. Hinter der Fassade einer freundlichen Konversation blitzen die gemeinsten Spitzfindigkeiten auf. Dem Publikum wird auf höchst vergnügliche Weise vor Augen geführt, dass ausgesprochene Worte und Gedanken nicht unbedingt übereinstimmen müssen. Ein ebenso amüsanter wie auch perfider Theatergenuss ist also garantiert.

Eine Trennung von Paaren innerhalb eines Freundeskreises führt nicht selten zu einem Loyalitätskonflikt. Diese Erfahrung machen auch Isabell und Daniel. Ihr gemeinsamer Freund Patrick hat sich von seiner Frau Laurence getrennt und auch gleich eine neue Freundin – die viel jüngere und attraktive Emma. Isabelle, immerhin Laurence’ Freundin, findet das gar nicht lustig. Dass Daniel die beiden neu Verbandelten auch noch zum Abendessen eingeladen hat, um sich kennenzulernen, ist für sie der Gipfel.

Karten: Touristinformation Sondershausen; Telefon: 03632/ 622 822. Weitere Aufführung am Sonntag, 5. März, 14.30 Uhr, Haus der Kunst.