Sondershausen: Freie Fahrt für Kinder und Jugendliche

Sondershausen. Die Fraktion der Freien Wähler schlagen kostenfreien Stadtbusverkehr in Sondershausen vor.

Über den Antrag auf die kostenfreie Nutzung von Bussen im Stadtverkehr für alle Minderjährigen in Sondershausen soll weiter in den städtischen Gremien beraten werden. Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler hatte sich in der jüngsten Sitzung für einen solchen Beschluss stark gemacht. Über Zuständigkeit und Kosten müsse noch diskutiert werden. Gänzlich abgelehnt wurde die Beschlussvorlage nur von einem Vertreter der AfD-Fraktion. Mehrheitlich wurde der Antrag in den Sozialausschuss überwiesen.

Für den öffentlichen Nahverkehr ist der Landkreis zuständig. Dennoch wollte die Mehrheit der Stadtratsmitglieder über den Vorschlag reden und die Kosten, die letztlich aus dem städtischen Haushalt getragen werden müssten, in Erfahrung bringen.

Das Angebot würde den „Handlungserfordernissen einer moderne Stadtentwicklung“ entsprechen. Ein attraktiver Nahverkehr wäre eine unkomplizierte Alternative für den Individualverkehr von Familien und würde sie finanziell entlasten. Ein kostenfreier Bus könnte die Bevölkerung der Ortsteile die Zugänglichkeit zu den Angeboten der Kernstadt ermöglichen. Minderjährige Auszubildende und somit auch Unternehmen würden profitieren, argumentiert die Fraktion der Freien Wähler.