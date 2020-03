Sondershausen: Freundin mehrmals geschlagen

Die Akte des Mannes aus Sondershausen, er ist im mittleren Alter, ist dick. Es gibt 17 Einträge im Bundeszentralregister. Das Spektrum reicht von Diebstahl über Körperverletzung und Handel mit Betäubungsmitteln bis Urkundenfälschung. Er wurde auch zu Haftstrafen verurteilt, wie Richter Gerald Fierenz vom Amtsgericht Sondershausen sagte. Zudem habe der Angeklagte offensichtlich ein Suchtproblem.

Es geht in den Tatvorwürfen um häusliche Gewalt. Mehrere Anklagen haben man miteinander verbunden, es seien drei Tatkomplexe, das Muster gleich. Der Angeklagte habe seine Freundin in der Wohnung mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Frau erlitt Hämatome. Sie wollte nach Hilfe rufen, da sei er wieder ausgerastet. Wenn sie das tue, so die Drohung, werde er ihr eine Kugel in den Kopf jagen. Am anderen Morgen habe er die Frau wieder ins Gesicht geschlagen und eine Flasche nach ihr geworfen, die sie am Bein traf. Die Polizei wurde alarmiert. Der Mann habe sich sehr widerspenstig gezeigt und versucht, die Beamten zu treten, als sie ihn aus der Wohnung bringen wollten. Er sei stark alkoholisiert gewesen.

In einem anderen Fall habe der Mann ebenfalls die Frau geschlagen, Haare ausgerissen, den Schlüssel nach ihr geworfen, sie auch getroffen. Sie habe stark geblutet, sei über den Balkon zur Nachbarin geflohen. Die rief die Polizei. Wieder habe der alkoholisierte Mann Gegenwehr geleistet. In einem weiteren Fall habe er die Frau mehrfach gegen eine Wand gestoßen und geschlagen, sie erlitt Prellungen.

Es könnte alles so gewesen sein, so die Reaktion des Angeklagten vor Gericht, er könne sich nicht erinnern. Und auch die Freundin habe Erinnerungslücken gehabt. Aber es gab die Anzeigenprotokolle, Aussagen der Polizei und der Nachbarin. Das Gericht verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung. Gegen das Urteil legte er Berufung ein.