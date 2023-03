Die Gasse Zum Durchgang an der Galerie am Schlossberg bleibt weiter gesperrt.

Sondershausen: Gasse in der Innenstadt bleibt gesperrt

Sondershausen. Die Gasse an der Schlossgalerie in Sondershausen ist wegen herabfallender Bauteile eines benachbarten Wohn- und Geschätshauses gesperrt.

Die Gasse Zum Durchgang, die die Lange Straße mit der Fußgängerzone in Sondershausen verbindet, bleibt weiter gesperrt. Das teilte die Bauaufsicht des Landratsamtes mit. Wegen herabfallender Bauteile, vor allem Dachziegel, vom Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße war die Gasse am 13. Januar für Fußgänger und Fahrzeuge gesperrt worden.

Die Eigentümerin war aufgefordert worden, die losen Bauteile vor dem Herabfallen zu sichern. Dies war auch in Aussicht gestellt worden. Allerdings habe es, nicht wie gefordert, bis Ende Februar eine weitere Mitteilung zum geplanten Vorgehen gegeben. Deshalb werde die Sperrung weiterhin aufrecht erhalten, teilte das Landratsamt mit.

Sollte bis Ende der Woche keine weitere Reaktion der Eigentümer erfolgen, werden die Sicherungsarbeiten am Gebäude bauaufsichtlich, unter Androhung der Ersatzvornahme, verfügt. Hierfür gelte es aber, weitere Fristen einzuhalten. Erst nach Ablauf der Frist und der Nichterfüllung der verfügten Auflagen können dann die Sicherungsarbeiten im Rahmen einer sogenannten Ersatzvornahme durch die Bauaufsichtsbehörde erfolgen. Dies würde voraussichtlich erst im zweiten Quartal, im April oder Mai, erfolgen können. Solange bleibe die Sperrung bestehen.