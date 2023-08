Sondershausen: Giftiger Abfall illegal im Wald entsorgt

Foto: Henning Most

Henning Most

Henning Most

Sondershausen. Wellasbestplatten wurden im Schersental entdeckt. Die Stadtverwaltung bittet um Hinweise.

Durch Hinweise aus der Bevölkerung wurden Mitarbeiter der Stadtverwaltung Sondershausen am Freitagvormittag darauf aufmerksam, dass jemand illegal mehrere Wellasbestplatten in einem Waldstück abgelegt hatte. Wie sich vor Ort herausstellte, hatten bislang Unbekannte ungefähr drei Kubikmeter Asbestplatten nahe der Auffahrt zum Schersengut zurückgelassen.

Von der Straße aus ist die Stelle nicht einzusehen, der Ablageplatz befindet sich zirka dreißig Meter tief im Wald auf einem Wirtschaftsweg. Weil die Platten direkt auf dem Weg abgelegt worden sind, ist dieser nicht mehr passierbar.

Frische Reifenspuren am Tatort entdeckt

Da die vorgefundenen Fahrzeugspuren relativ frisch zu seien scheinen, gehe man davon aus, dass die Tat noch nicht lange her sein könne. Man werde nun über weitere Maßnahmen gemeinsam mit der Umweltbehörde des Landkreises befinden.

Die Beräumung muss so schnell wie möglich erfolgen, da der Weg wieder passierbar gemacht werden muss und das Abstellen der Asbestplatten eine Umweltbelastung darstellt, heißt es von der Stadtverwaltung. Die Behörde sieht in der Sache eine schwere Ordnungswidrigkeit. Über die Zuständigkeit der Entsorgung müsse in diesem Fall auch noch entschieden werden.

Das Gebiet scheint für illegale Entsorgungen beliebt zu sein: schon an der Auffahrt zum Schersengut findet man Fliesenschutt, der hier schon längere Zeit lagert.

Die Stadtverwaltung bittet derweil um Unterstützung, um den Entsorger oder die Entsorger der Asbestplatten ausfindig machen zu können.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich telefonisch mit der Behörde in Verbindung zu setzen; Telefon: 03632 / 622 162.