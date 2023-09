Sondershausen: Göldner-Tribüne hat nun Sitze

Foto: Henning Most

Sondershausen. Rechtzeitig vor der Eröffnungsfeier am 18. September hat das Sondershäuser Stadion jetzt auch Sitze auf der Tribüne.

Auf der neuen Tribüne des Stadion am Göldner wurden endlich die langersehnten Sitzschalen montiert. Über 458 Sitzgelegenheiten in den Vereinsfarben des BSV Eintracht Sondershausen wurden von der Firma Trinks Bestuhlungsservice aus Weißwasser montiert. Gut drei Tage hatten Igor Kamileiu, Ivan Zaim und Vorarbeiter Thomas Matkowski (von links) mit der Montage zu tun. Zur Eröffnungsfeier der Stadt am 18. September sollen die Gäste dann hier Platz nehmen können.