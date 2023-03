Sondershausen: Grundkurs für Textverarbeitung

Die Volkshochschule in Sondershausen bietet künftig wieder einen Word-Grundkurs an.

Sondershausen. Interessierte erlernen die Grundlagen der Texteingabe und-verarbeitung, Zeichen-, Absatz-, Seiten- und Dokumentformatierung.

Ab Dienstag, den 28. März startet die Volkshochschule Kyffhäuserkreis in der Güntherstraße 26 in Sondershausen einen Word-Grundkurs. Immer dienstags ab 17 Uhr können Interessierte in insgesamt 16 Unterrichtseinheiten die Grundlagen der Texteingabe und -verarbeitung, Zeichen-, Absatz-, Seiten- und Dokumentformatierung erlernen und erfahren, wie Dokument- und Formatvorlagen verwendet und einfache Tabellen und Grafiken in MS Office Word erstellt werden.

Eine Anmeldung zum kostenpflichtigen Kurs – für die vier Kurstermine sind insgesamt 48 Euro zu zahlen – ist erforderlich unter Telefon: 03632 / 741-262 oder per E-Mail an vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de. Mehr Informationen gibt es im Internet.

https://www.vhskyff.de/