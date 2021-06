Sondershausen: Hainleite-Wanderer unterwegs

Sondershausen. Der Hainleite-Wanderklub bietet Wanderfreunden wieder verschiedene Touren an.

Die Hainleite-Wanderer bieten wieder mehrere Touren in der kommenden Woche an. Am Mittwoch, 30. Juni, treffen sich die Kurzwanderer um 8.30 Uhr am Hauptbahnhof zur Fahrt nach Sangerhausen. Dort wollen sie das Europarosarium besichtigen. Die Seniorenwanderer fahren um 9 Uhr vom Parkplatz Achteckhaus nach Limlingerode. Am Sonnabend, 3. Juli, findet noch eine 15-Kilometer lange Wandertour rund ums Bebratal statt. Treffpunkt ist 8 Uhr der Hauptbahnhof.