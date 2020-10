Sondershausen: Hart erkämpfte Demokratie schützen

Es hätten am Samstag trotz Corona-Beschränkungen wohl noch mehr Gäste im Haus der Kunst Platz nehmen dürfen, als das beim Festakt 30 Jahre Deutsche Einheit der Fall war. Zu der Veranstaltung hatte die Stadt Sondershausen eingeladen.

In seinem Grußwort warf Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) die Frage auf, ob sich das Willy-Brandt-Zitat „Es wächst zusammen, was zusammengehört“ nach 30 Jahren wirklich erfüllt habe. Die Aufbruchsstimmung gleich nach der Wende sei groß gewesen, aber schnell dem Alltag gewichen, der vor allem große Ängste zum Erhalt des Arbeitsplatzes bereit hielt. Sowohl kulturell, als auch ökonomisch sei man einige Schritte vorangekommen, auch wenn „es noch viel zutun gibt“, betonte Grimm.

Kyffhäuser-Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD), sieht die friedliche Wende und die Wiedervereinigung als ein Wunder, aber auch als große Chance, weiter am Zusammenwachsen zu arbeiten. Die hart erkämpfte Demokratie zu schützen, sei wichtig.

Festredner Heiner Marx, Vorstandsvorsitzender der Bergbaufirma K-utec AG in Sondershausen. Foto: Christoph Vogel

Die Festrede hielt Heiner Marx, Vorstandsvorsitzender der K-utec AG Salt Technologies, der privatisierten Nachfolgegesellschaft des einstigen Kali-Forschungsinstituts. Das Sondershäuser Unternehmen zählt heute mehr als 100 Beschäftigte aus zwölf verschiedenen Ländern – ein positives Beispiel für die Entwicklung eines ehemaligen DDR-Betriebs. Das Konzept für die Privatisierung habe rückblickend Früchte getragen. So hätte das Unternehmen in den Jahren nach der Wende noch nie rote Zahlen geschrieben, unterstrich Marx. Es ist weltweit an Projekten beteiligt und auch deshalb in der Lage, Arbeitsplätze zu sichern.

Für die musikalische Umrahmung sorgte das Liszt-Trio aus Weimar, das Stücke von Ludwig van Beethoven zu Gehör brachte und übrigens in diesem Jahr das 30-jährige Bestehen feiern kann.