Sondershausen: Haushalt für 2020 beschlossen

Der Stadtrat hat am Donnerstagabend einstimmig den Etat für das kommende Jahr beschlossen. Der Haushalt hat ein Volumen von rund 45 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt umfasst in Einnahmen und Ausgaben rund 35,5 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt rund 9,4 Millionen Euro. Die größten Investitionen sind weiterhin die Rathaussanierung und die im kommenden Jahr beginnende Sanierung des Sportzentrums Am Göldner. Die Baumaßnahme an der Lindnerschen Villa, auch als Carl-Corbach-Klub bekannt, wird fortgesetzt.

Die Stadträte lobten einmütig den frühen Haushaltsbeschluss und die umfangreiche Arbeit der Stadtverwaltung. Auch eine lange Debatte über de Inhalt des mehrere 100 Seiten umfassenden Haushaltsentwurfs gab es nicht. Liegt die Genehmigung der Kommunalaufsicht vor, wäre die Stadt zu Jahresbeginn sofort handlungsfähig.