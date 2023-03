Sondershausen: Historische Dokumente zur Bombardierung

Sondershausen. Im April vor 78 Jahren wurde Sondershausen bombardiert. Die SPD lädt zu einem Vortrag zum Thema ein.

Historische Dokumente in Erinnerung an den Bombenangriff vor 78 Jahren auf Sondershausen wird Manfred Kucksch am Dienstag, 4. April, auf Einladung des SPD-Ortsvereins Sondershausen vorstellen. Am späten Nachmittag des 8. April 1945 wurde Sondershausen bombardiert. Dieser Luftangriff forderte 181 Todesopfer unter der Zivilbevölkerung. Manfred Kucksch wird über den Tag vor 78 Jahren berichten und geschichtliche Dokumente vorstellen. Mit dem Vortrag soll an dieses Ereignis erinnert werden. Auch heute noch sind die Schäden in der Baustruktur der Stadt erkennbar. Der Vortrag beginnt am Dienstag, 18 Uhr, im Musiksaal des Bürgerzentrums Cruciskirche in Sondershausen. Die SPD Sondershausen lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger dazu ein.