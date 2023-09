Sondershausen: IHK berät zur Firmennachfolge

Die Übergabe einer Firma an einen Nachfolger ist ein komplexer Porozess. Beratung dazu bietet unter anderem die IHK an.

Sondershausen. Das Netzwerk Unternehmensnachfolge bietet einen Beratungssprechtag in Sondershausen zum Thema an.

Eine Beratung zur Unternehmensnachfolge bietet die IHK am Donnerstag, 28. September, in Sondershausen an. Eine Unternehmensnachfolge sei für viele Unternehmer, unabhängig davon, wer die Nachfolge antritt, oft ein finanzielles, rechtliches und vor allem sehr anspruchsvolles Vorhaben. Die IHK Erfurt bietet spezielle Beratungen für den komplexen und sensiblen Prozess der Unternehmensnachfolge.

Gründer, die den Schritt in die Selbstständigkeit im Rahmen einer Unternehmensnachfolge gehen wollen, aber auch Firmenchefs, die ihr Unternehmen an einen Nachfolger abgeben wollen, können sich von den kompetenten Vertretern des NUN-Netzwerk Unternehmensnachfolge Nordthüringen in Einzelgesprächen kostenfrei und unabhängig beraten lassen.

Neben einer zertifizierten Steuerberaterin für Unternehmensnachfolge steht auch ein Vertreter eines Kreditinstituts für Finanzierungsfragen zur Seite. Der nächste Beratersprechtag findet am Donnerstag, 28. September, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr in der Kyffhäusersparkasse in Sondershausen statt. Eine vorherige Terminvereinbarung unter Telefon: 03631/9 08 20 ist erforderlich.