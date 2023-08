Sondershausen: Im Computerclub gemeinsam lernen

Sondershausen. Die Volkshochschule erklärt den Umgang mit Tablet, Smartphone und Co.

Die Volkshochschule in der Güntherstraße 26 in Sondershausen lädt ab 5. September, 16.30 bis 18 Uhr, zum Computerclub Smartphone und PC ein. Hierzu können Interessierte gern eigene Laptops oder Tablets und Smartphones mitbringen. Im Computerclub treffen sich die Teilnehmer dann laut Mitteilung alle 14 Tage. Sie haben die Möglichkeit, sich über EDV-Themen zu PC und Smartphone auszutauschen und auch weitere Einblicke in die Möglichkeiten von Smartphones oder Tablets zu gewinnen, heißt es.

Man könne beispielsweise folgende Dinge lernen: Bedienungselemente, Bedienung eines Tablets/PCs, Einrichten des Displays, Positionieren von Symbolen auf dem Display oder das Einstellen des Tablets/PCs. Auch der Umgang mit dem Internet Explorer, mit verschiedenen Apps und sozialen Netzwerken könne man erlernen.

Die Teilnehmer können sich gegenseitig unterstützen, sich ihre Möglichkeiten zeigen oder zusammen Neues ausprobieren. Begleitet werden sie laut Mitteilung von einem erfahrenen Dozenten.

Informationen und Anmeldungen unter Telefon: 03632/741 262 oder unter www.vhskyff.de