Sondershausen im Wandel bei Stadtführung entdecken

Foto: Henning Most / Archiv

Sondershausen. Zur Tour mit Edith Baars wird am 19. März eingeladen.

Das Thema der nächsten Stadtführung mit Edith Baars am Sonntag, 19. März, lautet „Sondershausen im Wandel der Jahrhunderte“. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Stadtinformation. Die Tour führt an Orte der Entstehung und Entwicklung der Stadt und bietet Wissenswertes darüber, wie die Dynastie der Schwarzburger Grafen und Fürsten die Region fast 600 Jahre wirtschaftlich, politisch und kulturell prägte und eine bis heute bedeutende lebendige Musiktradition hinterließ.

Anmeldungen werden bis 17. März per Telefon: 03632 / 622822 oder E-Mail an stadtinfo@sondershausen.de entgegengenommen. Die Kosten für die Teilnahme betragen 10 Euro für Erwachsene, 8 Euro ermäßigt. Die Tour dauert laut Stadtverwaltung eineinhalb Stunden.