Das Rathaus Sondershausen (Archiv-Bild) am Marktplatz.

Sondershausen. Am Montag öffnen die Kindertagesstätten in Sondershausen. An diesem Tag soll über die Notfallbetreuung informiert werden, kündigt die Stadt an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sondershausen informiert über Kita-Schließungen

Ab Dienstag bleiben die Kindertagesstätten in der Stadt Sondershausen und ihren Ortsteilen geschlossen. Darüber informierte am Samstagnachmittag noch einmal Bürgermeister Steffen Grimm (pl). Eine Notfallbetreuung für Kinder, deren Eltern zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung lebenswichtiger Versorgungsbetriebe beitragen, werde gewährleistet, sofern keine andere Möglichkeit besteht, die Kinder betreuen zu lassen, kündigte die Stadtverwaltung an.

Am Samstagmorgen habe es eine Zusammenkunft mit den Leitern der kommunalen Kindergärten gegeben, um über die weitere Verfahrensweise zu beraten. Die Stadt versichere, dass der Verlässlichkeit der Kinderbetreuung ein hoher Stellenwert eingeräumt werde. Die Gesundheit der Kinder und der gesamten Bevölkerung erfordere es gleichwohl, dass in der Zeit vom 17. März bis zum 19. April alle Kindertageseinrichtungen der Stadt Sondershausen wegen des sich ausbreitenden Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 geschlossen werden.

Zur Notbetreuung von Kindern Erziehungsberechtigter, die in kritischen Infrastrukturen tätig sind, soll es am Montag weitere Hinweise, sobald das Land Thüringen diese präzisiert hat, so Grimm.

Am Montag seien alle Kindertageseinrichtungen geöffnet. Allerdings würden Kinder auch am Montag nicht betreut, insofern sie:

- an COVID-19 erkrankt sind

- im direkten Kontakt zu COVID-19 erkrankten Personen standen

- in den letzten 14 Tagen von einer Auslandsreise zurückgekehrt sind

- an Erkältungssymptomen (Schnupfen, Husten etc.) leiden.

Nähere Informationen von anderen Ämtern und Behörden würden schnellstmöglich an die Eltern weitergeleitet, kündigt die Stadt an. Man bitte alle Eltern um Verständnis und erwarte ein verantwortungsbewusstes sowie besonnenes Verhalten, so Steffen Grimm.

In der Stadt Sondershausen und ihren Ortsteilen gibt es 13 Kindertagesstätten, 10 kommunale Einrichtungen, eine vom DRK und zwei der evangelischen Kirche.