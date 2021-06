Sondershausen: Innenstadt-Jugendklub öffnet

Sondershausen. Der Innenstadt-Jugenklub Wolke 7 kann endlich wieder besucht werden.

Der Jugendclub „Wolke 7“ in der Sondershäuser Innenstadt werde am 22. Juni wieder öffnen. Das teilte die Stadtverwaltung Sondershausen mit. In der Burgstraße können sich Kinder und Jugendliche treffen und haben vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung wie Fußballkicker, Basteln oder Nähen. Die große „Chill-Zone“ sei der perfekte Ort, um sich mit Freunden zu treffen und gemeinsam Zeit zu verbringen, heißt es. Der Jugendclub in der Burgstraße hat dienstags und donnerstags von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.