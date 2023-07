Sondershausen: Insekten erkunden im Possenwald

Sondershausen. Die Natura-2000-Station bietet eine Erkundungstour in die Welt der Insekten an.

Die Natura-2000-Station Possen bietet am Samstag, 15. Juli, eine Insektenführung zum Steinbruch Röse im Possenwald an. Dabei wolle man den kleinen Sechsbeinern mit Hilfe von Keschern und Becherlupen auf die Spur kommen und herausfinden, welche Bedeutung Bienen, Käfer, Schmetterlinge & Co. für die heimische Natur und natürlich den Menschen haben. Die Tour dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist im um 10 Uhr die Natura-2000-Staion (Haus der Vereine) in Jecha. Festes Schuhwerk, Trinken und Sonnenschutz sollten mitgebracht werden.