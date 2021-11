Sondershausen investiert in Kindergarten und Straßen

Die Stadtbibliothek ist bereits aus dem Gebäude an der Schlossmauer ausgezogen. Das Haus soll wieder ein Kindergarten werden wie in den 1980er-Jahren. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Sondershausen. Der Stadtrat beschließt den Haushalt für das kommende Jahr. Mehr als fünf Millionen Euro sollen investiert werden.

Einen Haushaltsentwurf mit einem Volumen über rund 42,3 Millionen Euro hat der Stadtrat von Sondershausen am Donnerstagabend beschlossen. Nach einem eher düsteren Bild, das Anfang des Jahres beim Beschluss des aktuellen Haushalts 2021 gezeichnet worden war, zeigt sich das Zahlenwerk für kommendes Jahr wieder freundlicher. „Wir stehen nicht einer Haushaltskonsolidierung. Es gibt in diesem Jahr und auch in den kommenden Jahren eine freie Finanzspitze“, sagte Kämmererin Silvana Steuerwald.

Die Verschuldung soll im Laufe des Jahres weiter abgebaut werden, so dass die Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2022 bei 100,44 Euro pro Einwohner liegen könnte (Durchschnitt in Thüringen sind 639 Euro pro Einwohner). Für den Verwaltungshaushalt wird im kommenden Jahr mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 36,4 Millionen Euro geplant, im Vermögenshaushalt sind es 5,9 Millionen Euro.

Mit dem bevorstehenden Abschluss der großen Baumaßnahmen am Sportzentrum am Göldner und der Rathaussanierung hat sich das Volumen des Vermögenshaushalts von je zehn und elf Millionen Euro in den vergangenen zwei Jahren reduziert. Investiert wird im kommenden Jahr in Straßenbau und die Innenstadt-Kita.

Die Arbeiten an der Wipperbrücke in der Puschkin-Promenade in Sondershausen beginnen. Im aktuellen und im kommenden Jahr sind 680.000 Euro und noch einmal 170.570 Euro mit Planungsleistungen eingestellt. Die Baumaßnahme wird vom Freistaat gefördert. Ebenfalls mit Fördermitteln soll die Bergstraße saniert werden. 430.000 Euro und 70.000 Euro für die Planung sind aktuell im Haushalt dafür vorgesehen.

Jedes Jahr einen anderen Ortsteil bedenken

Der Kreisverkehr in der Puschkin-Promenade Ecke Göldnerstraße soll in Angriff genommen werden. 715.000 Euro mit Planung sind erst einmal dafür eingeplant. Für diese und auch für eine Straßenbaumaßnahme in Schernberg wird mit Fördermitteln gerechnet. 300.000 Euro veranschlagt der Etatentwurf für Ziegelhüttenweg/Poststraße in dem Ortsteil mit Planungsleistungen.

Die Straßenbaumaßnahmen in den Sondershäuser Ortsteilen sollen in den kommenden Jahren fortgeführt werden, kündigte die Kämmererin an. Jedes Jahr solle ein Ortsteil bedacht werden. Für 2023 und 2024 sind im Haushalt vorgemerkt Baumaßnahmen am Anger in Hohenebra und an der Kirchstraße in Immenrode.

Im neuen Jahr soll auch der Umbau der Stadtbibliothek zum Innenstadt-Kindergarten starten. Hier werden geschätzt in den kommenden zwei Jahren 2,2 Millionen Euro investiert. 75 Betreuungsplätze und eine Außenanlage entstehen zwischen Schlossmauer und Planplatz. Für den neuen Standort der Johann-Karl-Wezel-Bibiothek ist das Haus zum Schwan vorgesehen. Das soll 2022 hergerichtet werden. Gleichzeitig wird der Parkplatz vor der Tür nach dem Abschluss der Bauarbeiten am Rathaus saniert.

Planungsleistungen sind auch für einen Neubau der Kindertagesstätte Anne Frank im Wohngebiet Borntal vorgesehen. Anfang des Jahres hatte sich an den Plänen zur Innenstadt-Kita ein Streit entbrannt. Die Kinder aus der stark sanierungsbedürftige Einrichtung im unteren Borntal werden die ersten Besucher der neuen Innenstadt-Kita sein. In den kommenden Jahren ist dann ein Neubau auf dem Gelände im Borntal geplant. Eine Sanierung sei nicht wirtschaftlich und bei gleichzeitiger Nutzung auch nicht tragbar, argumentierte die Verwaltung.

Bedenken gab es in der Stadtratssitzung zum geplanten Kulturetat. Die Mittel für Veranstaltungen seien stark gekürzt worden, der Zuschuss zum Weinfest ganz gestrichen worden, kritisierten Sigrid Rößner, Fraktionschef Linke/Grüne, und Martin Ludwig von der Fraktion der Volkssolidarität. Hartmut Thiele sieht die gleichen Probleme bei der Vereinsförderung.